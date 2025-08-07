Шесть детских садов перепрофилируют в центры допобразования

Шесть детских садов в Перми собираются закрыть и перепрофилировать под учреждения дополнительного образования. Как сообщает «Текст» со ссылкой на департамент образования, причина в спаде рождаемости.
В новом учебном году наполняемость в детских садах снизится на 3,5 тыс. человек. По данным городской администрации, сейчас детсадах проходит процедура комплектования, свободны около 900 мест. Вместе с тем нагрузка на школьное звено продолжает расти.
Перепрофилирование шести корпусов детских садов позволит расширить спектр образовательных услуг для детей и эффективно использовать ресурсы.
