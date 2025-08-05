Предлагаемая зарплата в июле приблизилась к 70 тысячам рублей

Медианная предлагаемая зарплата в июле 2025 года в Пермском крае достигла 66,9 тыс. рублей. В среднем по России она составила 76,9 тыс. рублей.
По данным аналитиков сервиса по поиску работы Head Hunter, предлагаемая зарплата в Пермском крае за месяц выросла на 3 тыс. рублей, а ожидаемая осталась на прежнем уровне (60 тыс. рублей).
На рынке труда в июле осталась умеренная конкуренция — тенденция сохранилась с июня 2025 года. На одну вакансию в июле пришлось 5,5 резюме, но это ниже, чем в среднем по России на 0,5 пункта. Количество вакансий за месяц практически не изменилось, а резюме стало больше на 10% по сравнению с июнем: теперь их 99,3 тыс.
Недавно мы делились интересной статистикой: каждый второй новый бизнес в Пермском крае открывали молодые предприниматели.
Информационный обзор редакции.
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