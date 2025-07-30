Каждый второй новый бизнес в Пермском крае открывали молодые предприниматели

В 2024 году почти каждый второй новый бизнес в Пермском крае открывали молодые мужчины и женщины до 35 лет. Сейчас больше 30% предпринимателей в регионе — молодежь от 18 до 35 лет. Этот показатель превышает средний по стране, рассказали в пресс-службе заксобрания, опираясь на ежегодный доклад о положении молодежи в Пермском крае за 2024 год.

Самые популярные направления у молодых бизнесменов — торговля, в том числе электронная, общественное питание, информационные технологии, услуги.