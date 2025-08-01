В Доме счастья собираются устроить «Пикник на крыше»

Организатором благотворительного мероприятия станет фонд «Счастье жить» под руководством Анастасии Гилевой, номинанта премии «ТОП30. Самые знаменитые люди Перми» — 2025. Гостями и партнерами «Пикника на крыше» выступят редакции «Прм.Собака.ru» и 59.RU, бары Mai Tai, Maybe Drinks, A VINA?, креативное агентство «Рыжая Ворона», автосалон Prime Motors.

В программе «Пикника на крыше» встреча у костра с гитарами, видеоэкскурсия по Дому счастья, которая позволит погрузиться в атмосферу и лучше узнать цель проекта, фуршет и фотозоны для памятных кадров.

Недавно мы делились интересной статистикой: количество пермяков, которые помогли в этом году детям с онкологией, выросло в два раза.

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