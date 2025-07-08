В Перми на неопределенный срок закрыли Rostic's, расположенный у торгового центра «Спешилов»

По решению Ленинского районного суда из-за нарушения санитарных требований на время была закрыта точка сети Rostic's около ТЦ «Спешилов». Об этом сообщают наши коллеги из издания Properm.
Во время судебного разбирательства выяснилось что по условиям договора аренды компания «Спешилов» должна была предоставить арендатору помещение с подключением к централизованной системе водоснабжения. О качестве воды арендатору ничего не было известно.
На суде представители компании пояснили, что сейчас ведутся переговоры о подключении помещения к нужным сетям. Ресторан быстрого питания сможет возобновить свою работу, когда этот процесс будет завершен. Также должно быть получено подтверждение качества воды и внедрена программа контроля качества.
Организация «КФС Пирамида», управляющая точкой, была оштрафована на 10 тысяч рублей.
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