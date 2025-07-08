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В Перми на неопределенный срок закрыли Rostic's, расположенный у торгового центра «Спешилов»

По решению Ленинского районного суда из-за нарушения санитарных требований на время была закрыта точка сети Rostic's около ТЦ «Спешилов». Об этом сообщают наши коллеги из издания Properm.

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Во время судебного разбирательства выяснилось что по условиям договора аренды компания «Спешилов» должна была предоставить арендатору помещение с подключением к централизованной системе водоснабжения. О качестве воды арендатору ничего не было известно.

На суде представители компании пояснили, что сейчас ведутся переговоры о подключении помещения к нужным сетям. Ресторан быстрого питания сможет возобновить свою работу, когда этот процесс будет завершен. Также должно быть получено подтверждение качества воды и внедрена программа контроля качества.

Организация «КФС Пирамида», управляющая точкой, была оштрафована на 10 тысяч рублей.

Мы также рассказывали, что в Перми временно закрыли банкетный зал, в котором недавно отравились более 30 гостей.

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