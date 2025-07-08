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Банкетный зал, в котором недавно отравились более 30 человек, на три месяца прекратил работу

Федеральная служба судебных приставов по Пермскому краю опечатала двери пермского банкетного зала, в котором отравились гости во время празднования выпускного. Медики выявили у пострадавших кишечную инфекцию.

unsplash.com

По результатам проверки органов было установлено, что в зале работали сотрудники, не прошедшие обязательные медосмотры и гигиеническую подготовку. Также были обнаружены нарушения в производственном помещении, в котором редко проводилась влажная уборка.

«На предприятии общественного питания отсутствовали производственный контроль, регистрация температуры хранения продуктов в холодильниках и на складах, маркировка уборочного инвентаря», — добавили в ведомстве.

Суд признал организацию виновной по административной статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения» и постановил приостановить ее работу на 90 суток. Все это время сотрудники службы судебных приставов будут следить за сохранностью наложенных пломб.

Ранее мы рассказывали подробности этого инцидента, который произошел в конце июня.

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