Банкетный зал, в котором недавно отравились более 30 человек, на три месяца прекратил работу

По результатам проверки органов было установлено, что в зале работали сотрудники, не прошедшие обязательные медосмотры и гигиеническую подготовку. Также были обнаружены нарушения в производственном помещении, в котором редко проводилась влажная уборка.

«На предприятии общественного питания отсутствовали производственный контроль, регистрация температуры хранения продуктов в холодильниках и на складах, маркировка уборочного инвентаря», — добавили в ведомстве.

Суд признал организацию виновной по административной статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения» и постановил приостановить ее работу на 90 суток. Все это время сотрудники службы судебных приставов будут следить за сохранностью наложенных пломб.

Ранее мы рассказывали подробности этого инцидента, который произошел в конце июня.