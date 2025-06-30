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Более 30 человек отравились после празднования выпускного

Новый случай массового отравления произошел в Перми на днях. Более 30 школьников попали в больницы после выпускного. Информация о случившемся появилась в пермских СМИ.

Freepik

По данным 59.RU, симптомы пищевого отравления обнаружили на следующий день после выпускного 11-классники школы №2, а также их родители и учителя. С 25 июня пострадавшие стали обращаться с жалобами в медицинские учреждения.

Началось эпидемиологическое расследование. Ситуацию с отравлением в одном из развлекательных заведений города на контроль взяла прокуратура. Специалисты выясняют обстоятельства, причины и условия случившегося. 

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