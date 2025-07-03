Пермь попала в список городов, где комфортно жить с собакой

Самым удобным городом для жизни с собакой стала Москва: у 88% жителей в 15-минутной близости есть необходимая инфраструктура для четвероного друга. Второе и третье места заняли Екатеринбург и Красноярск с показателем 47% и 45%.

У 37% жителей Перми поблизости есть минимум один зоомагазин, ветклиника, площадка для выгула собак и дог-френдли заведение. Город делит строчку с Санкт-Петербургом, Нижним Новгородом, Ростовом-на-Дону. Замыкает список Краснодар.

Ранее мы рассказывали о том, в каких экопарках установят площадки для выгула собак.

Информационный обзор редакции.