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Пермь попала в список городов, где комфортно жить с собакой

Пермь попала на предпоследнее место среди городов-миллионников, где комфортно жить с собакой. Исследование проводили аналитики сервиса 2ГИС: учитывали близость зоомагазинов, ветклиник, площадок для выгула и дог-френдли заведений.

Ольга Бондарь

Самым удобным городом для жизни с собакой стала Москва: у 88% жителей в 15-минутной близости есть необходимая инфраструктура для четвероного друга. Второе и третье места заняли Екатеринбург и Красноярск с показателем 47% и 45%.

У 37% жителей Перми поблизости есть минимум один зоомагазин, ветклиника, площадка для выгула собак и дог-френдли заведение. Город делит строчку с Санкт-Петербургом, Нижним Новгородом, Ростовом-на-Дону. Замыкает список Краснодар.

Ранее мы рассказывали о том, в каких экопарках установят площадки для выгула собак.

Информационный обзор редакции.

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