Известно, в каких экопарках установят площадки для выгула собак

В строящемся экопарке долины реки Данилиха устанавливают площадку для выгула и дрессировки собак. Она появится возле шоссе Космонавтов со стороны улицы Подгорная.
В пресс-службе администрации Перми рассказали, что уже готово основание для площадки. Теперь подрядчик устанавливает оборудование для дрессировки. После этого территорию оградят и установят на ней малые архитектурные формы.
Всего в рамках проекта «Зеленое кольцо» в этом году установят еще две площадки для выгула собак: в парке у Красных казарм и в Серебрянском парке. Каждая будет оснащена специальными снарядами и препятствиями.
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