Камеры в общественных местах помогают раскрыть каждое второе преступление

Сейчас к Единой системе подключено 4060 камер. В пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края рассказали, что каждое второе преступление, совершенное в общественных местах, раскрывается с помощью камер. Таких было 97 по итогам 2024 года и первой половины 2025-го.

Недавно мы рассказывали о том, что в Пермском крае с помощью Единой системы видеонаблюдения начали следить за безопасностью и сохранностью объектов культурного наследия, а также школ и других общественных мест.