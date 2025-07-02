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Камеры в общественных местах помогают раскрыть каждое второе преступление

К концу 2025 года количество видеокамер в Пермском крае, подключенных к Единой системе видеонаблюдения, достигнет пяти тыс. Они появятся в общественных местах, объектах благоустройства и других важных местах в регионе.

Дмитрий Махонин/Telegram

Сейчас к Единой системе подключено 4060 камер. В пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края рассказали, что каждое второе преступление, совершенное в общественных местах, раскрывается с помощью камер. Таких было 97 по итогам 2024 года и первой половины 2025-го.

Недавно мы рассказывали о том, что в Пермском крае с помощью Единой системы видеонаблюдения начали следить за безопасностью и сохранностью объектов культурного наследия, а также школ и других общественных мест.

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