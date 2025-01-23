Школы, парковки и памятники подключат к Единой системе видеонаблюдения

Первым стал памятник Уральскому добровольческому корпусу на бульваре Советской Армии, в начале года его подключили к системе. В феврале ее дополнит громкоговоритель около самого памятника: в случае нарушения будет звучать предупреждение о его последствиях.

В пресс-службе министерства информационного развития и связи рассказали, что Единую систему видеонаблюдения в Пермском крае намерены масштабировать. До конца 2025 года к ней должны подключить камеры, установленные в школах. В нее попадут камеры на парковках и остановках для анализа загруженности, а также на стройплощадках для мониторинга соблюдения техники безопасности.

Сейчас к Единой системе видеонаблюдения подключены 3,5 тысячи камер. Данные с них обрабатывает видеоаналитика — она распознает лица, предметы и движения и помогает повысить безопасность общественных пространств и зафиксировать противоправные действия.