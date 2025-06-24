Впервые за пять лет увеличилось население Перми

Численность жителей Перми по данным на 1 января 2025 года увеличилась на 600 человек по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. «Это комплексный вопрос, к нему надо подходить широко. Но хочется надеяться, что это тенденция и тренд, которые будут дальше продолжены», — отметил глава Перми Эдуард Соснин на пленарном заседании городской думы.

Недавно мы рассказывали о планах властей Пермского края: через десять лет население региона должно превысить 2,5 миллиона человек.