Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

Впервые за пять лет увеличилось население Перми

Впервые с 2020 года в Перми произошел прирост населения. Количество горожан по данным на 1 января составило 1 млн 27 человек.

Из архива редакции «Прм. Собака.ru»

Численность жителей Перми по данным на 1 января 2025 года увеличилась на 600 человек по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. «Это комплексный вопрос, к нему надо подходить широко. Но хочется надеяться, что это тенденция и тренд, которые будут дальше продолжены», — отметил глава Перми Эдуард Соснин на пленарном заседании городской думы.

Недавно мы рассказывали о планах властей Пермского края: через десять лет население региона должно превысить 2,5 миллиона человек.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: