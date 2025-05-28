Через десять лет население Пермского края должно превысить 2,5 миллиона человек

Сейчас в Пермском крае проживает 2 483 633 человека. По последним данным Пермьстата, за год население сократилось на 5,8 тыс. человек. В стратегии развития региона планируют, что к 2035 году в Пермском крае будет проживать более 2,5 млн жителей.

Это будет достигаться за счет увеличения продолжительности жизни — через десять лет он должен составить в среднем 79 лет — и рождаемости. По этому показателю Пермский край занимает второе место в Приволжском федеральном округе: на тысячу человек приходится 8,7 новорожденных.