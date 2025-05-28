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Через десять лет население Пермского края должно превысить 2,5 миллиона человек

Через десять лет численность населения Пермского края должна вырасти на 50 тыс. человек. Такие цифры озвучил глава региона Дмитрий Махонин в своем ежегодном послании.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

Сейчас в Пермском крае проживает 2 483 633 человека. По последним данным Пермьстата, за год население сократилось на 5,8 тыс. человек. В стратегии развития региона планируют, что к 2035 году в Пермском крае будет проживать более 2,5 млн жителей.

Это будет достигаться за счет увеличения продолжительности жизни — через десять лет он должен составить в среднем 79 лет — и рождаемости. По этому показателю Пермский край занимает второе место в Приволжском федеральном округе: на тысячу человек приходится 8,7 новорожденных.

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