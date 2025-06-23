Больше 40 процентов сотрудников испытывают синдром самозванца

Синдром самозванца особенно распространен среди молодых людей: он отмечается у 52% опрошенных в возрасте до 24 лет и у 40% — в возрасте 25-34 лет. Что касается пола, то женщины чаще, чем мужчины оказываются неуверенными в своих навыках и компетенции: 78% против 65%.

Почти половина опрошенных пермяков, 47%, считает, что синдром самозванца мешает им работать. В числе основных проблем: страх искать новую работу (66%), снижение мотивации (53%), чувство вины перед работодателем и коллегами (40%), боязнь просить повышение (39%).

Недавно мы рассказывали о том, что каждый десятый высоко оценивает свой уровень финансовой грамотности.

Информационный обзор редакции.