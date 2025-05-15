За месяц у работодателей сильно вырос интерес к айтишникам и дизайнерам на фрилансе

Если сравнивать заинтересованность в услугах внештатных специалистов с апрелем 2023 года, то спрос на них в целом вырос на 11%. В частности, благодаря тому, что увеличилось количество фрилансеров в сфере бухгалтерии и юриспруденции на 37% и 47% соответственно.

Также в Пермском крае вырос спрос на специалистов, которые занимаются ремонтными и строительными работами. Вместе с этим увеличилось количество предложений от проектировщиков и дизайнеров интерьеров. Стабильно растет интерес к мастерам по бровям и ресницам: на 23% вырос спрос и на 32% количество предложений.

Ранее мы рассказывали о самых дефицитных профессиях в апреле в Пермском крае: и врачи не на первом месте.

Информационный обзор редакции.