За месяц у работодателей сильно вырос интерес к айтишникам и дизайнерам на фрилансе

В Пермском крае на 35% вырос спрос на услуги фрилансеров, особый к специалистам в сфере IT, дизайна и маркетинга. Такие данные за апрель 2025 года приводят аналитики сервиса «Авито Услуги».
Если сравнивать заинтересованность в услугах внештатных специалистов с апрелем 2023 года, то спрос на них в целом вырос на 11%. В частности, благодаря тому, что увеличилось количество фрилансеров в сфере бухгалтерии и юриспруденции на 37% и 47% соответственно.
Также в Пермском крае вырос спрос на специалистов, которые занимаются ремонтными и строительными работами. Вместе с этим увеличилось количество предложений от проектировщиков и дизайнеров интерьеров. Стабильно растет интерес к мастерам по бровям и ресницам: на 23% вырос спрос и на 32% количество предложений.
Ранее мы рассказывали о самых дефицитных профессиях в апреле в Пермском крае: и врачи не на первом месте.
Информационный обзор редакции.
Комментарии (0)