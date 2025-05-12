Рекрутеры назвали самые дефицитные профессии в апреле

За последний месяц в Пермском крае была умеренная конкуренция: в среднем на одну вакансию приходилось 5,4 резюме.

Больше всего специалистов на хватает в сфере розничной торговли: здесь низкая конкуренция, где на одно предложение о работе есть 1,6 резюме. Количество вакансий выросло на 3%, а соискателей — уменьшилось на 6%. Медианная зарплата за месяц также увеличилась, на 4,8% — до 45,8 тыс. рублей.

Острая нехватка кадров также наблюдается в сфере медицины и фармацевтики. На одну вакансию приходится 1,8 резюме. Количество вакансий практически не изменилось, увеличившись всего на 1%, а как число резюме сократилось на 4%. Медианная зарплата в медицине за апрель выросла на 7,8% и достигла 54,8 тысяч рублей в апреле.

Не хватает специалистов в сферах производства и сервисного обслуживания, а также продаж и обслуживания клиентов. Здесь на одно предложение о работе приходится 3,7 и 3,9 резюме соответственно.

Кстати! Недавно мы рассказывали о самых высокооплачиваемых вакансиях апреля: список возглавил врач.

Информационный обзор редакции.