Названы самые высокооплачиваемые вакансии апреля: список возглавил врач

Самую большую зарплату в апреле работодатели готовы были платить врачу-ортопеду в клинике — 450 тыс. рублей в месяц. Важен опыт работы — не менее пяти лет.

Зарплату от 100 тыс. рублей в Перми предлагают руководителю отдела оценки; торговому представителю компании, которая специализируется на климатическом, отопительном и вентиляционном оборудовании (плюс полис ДМС), а также каменщику в фирме, занимающейся строительством газораспределительных систем.

Замыкает список лидеров по уровню апрельских зарплат врач, на этот раз ультразвуковой диагностики в семейной клинике. Ему обещают от 90 тыс. рублей и бонусом льготное медицинское обслуживание для всех членов семьи.

Кстати! Недавно мы рассказывали о том, кто из медиков в Пермском крае заработал за год больше всех.

Информационный обзор редакции.