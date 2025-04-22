Медиков стали учить бережно сообщать о тяжелых диагнозах пациентам и их близким

«Врачи иногда говорят коротко и строго не потому, что им все равно, а потому, что внутри у них тоже буря. Наша задача — дать им инструменты для работы: так, чтобы диагноз был услышан, но не ранил. Чтобы родители не остались в одиночестве со страхом, а врачи — с выгоранием», — объяснила клинический психолог, тренер по медицинской коммуникации и сообщению Анна Механошина.

Бережное сообщение диагноза включает в себя много пунктов: от подготовки к разговору до объяснения дальнейших действий. Тренинги проводят специалисты фонда «Дедморозим», которые сами познакомились с этой системой в 2023 году. С тех пор они сами прошли подобные обучения и стали региональными тренерами. Первое обучение уже прошло для врачей Пермского краевого перинатального центра. Психологи планируют работать и с другими медицинскими учреждениями региона.

Недавно мы рассказывали о том, что количество пермяков, которые помогли в этом году детям с онкологией, выросло в два раза.

Информационный обзор редакции.