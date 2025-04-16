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Дизайн

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Показываем работы пермских дизайнеров, которые попали в шорт-лист премии Design.now

Пермские дизайнеры и их работы вошли в шорт-лист ежегодной премии дизайна и архитектуры Design.now 2024/2025.

Анна Березняк
Анна Березняк

Анна Березняк

Анна Березняк
Анна Березняк

Анна Березняк

Kochenvskikh Bureau
Kochenvskikh Bureau

Kochenvskikh Bureau

Kochenvskikh Bureau
Kochenvskikh Bureau

Kochenvskikh Bureau

Работы представлены в одной номинации — NOW interior, но в разных категориях. Анна Березняк разрабатывала дизайн-проект квартиры под сдачу в Москве, он попал в подноминацию «Квартира до 50 м2». Проект пекарни «Брэдбери» от Kochenvskikh Bureau будет бороться за звание лучшего в категории «Ресторан, кафе, отель».

Проекты, созданные пермскими дизайнерами, смогут войти в десятку финалистов, если наберут наибольшее количество голосов, или их выберут организаторы и кураторы премии. Итоги станут известны 24 апреля.

Ранее мы публиковали советы дизайнера интерьеров Валерии Сливко: она рассказала, как по-летнему преобразить интерьер балкона.

Информационный обзор редакции.

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