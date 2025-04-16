Показываем работы пермских дизайнеров, которые попали в шорт-лист премии Design.now

Работы представлены в одной номинации — NOW interior, но в разных категориях. Анна Березняк разрабатывала дизайн-проект квартиры под сдачу в Москве, он попал в подноминацию «Квартира до 50 м2». Проект пекарни «Брэдбери» от Kochenvskikh Bureau будет бороться за звание лучшего в категории «Ресторан, кафе, отель».

Проекты, созданные пермскими дизайнерами, смогут войти в десятку финалистов, если наберут наибольшее количество голосов, или их выберут организаторы и кураторы премии. Итоги станут известны 24 апреля.

Ранее мы публиковали советы дизайнера интерьеров Валерии Сливко: она рассказала, как по-летнему преобразить интерьер балкона.

Информационный обзор редакции.