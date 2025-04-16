Главный редактор «Прм.Собака.ru» Анастасия Толкач стала номинантом Строгановской премии

Анастасию Толкач выдвинули за развитие сферы медиа в Перми, создание медиахолдинга под брендом «Собака.ru», который популяризирует Пермский край и внутри, и за его пределами, в номинации «За высокие достижения в общественной деятельности».

Также в 2025 году в числе номинатив Строгановский премии вошли директор парка Горького Рашид Габдуллин, руководитель приюта для кошек «Матроскин» Галя Море, директор фонда «Дедморозим» Надежда Ли, гендиректор клиники «Гутен Таг» Дмитрий Карпинский, главврач ГАУЗ ПК «ГКБ №4» Андрей Ронзин, директор Пермского авиационного техникума им. А.Д. Швецова Александр Дическул.

В конце апреля будет объявлен шорт-лист из трех кандидатур в каждой номинации, а итоговое решение станет известно 25 мая.

Недавно мы рассказывали о том, что пермские дизайнеры и их работы вошли в шорт-лист ежегодной премии дизайна и архитектуры Design.now 2024/2025.

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