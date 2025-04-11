Еще одно кафе «Shaurma №1» закрыли после проверки Роспотребнадзора

Во время проверки специалисты выявили множество грубых нарушений санитарных правил. Среди них: при изготовлении шарумы не была обеспечена последовательность и поточность технологических процессов, использовались продукты без маркировки и документов, а у некоторых сотрудников не были пройдены медицинские осмотры и вакцинация.

В итоге кафе «Shaurma №1» на Докучаева закрыли на 80 дней. А в середине февраля после проверки Роспотребнадзора закрыли еще несколько кафе этой сети.