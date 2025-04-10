В СК им. Сухарева пройдут «Игры победителей»: в них участвуют дети, перенесшие онкологические заболевания

Ожидается, что в «Играх победителей» примут участие порядка 60 подопечных фонда «Берегиня». Ребята будут проходить испытания в шести видах спорта: «Бег по Млечному пути» (60 м), «Ходьба по звездам» (60 м), «Бочче среди планет», настольный теннис «Перебрось Меркурий», стрельба в «Звездном тире» и Межгалактический мини-футбол. Также на площадке СК им. Сухарева в этот день будут действовать мастерские, зоны для творчества и настольных игр.

Еще одним новшеством «Игр победителей» в этом году станут мероприятия в детском онкогематологическом центре краевой детской больницы, рассказали в пресс-службе фонда «Берегиня». Дети, проходящие сейчас лечение, будут участвовать в интерактивной настольной игре. Каждый пациент получит приглашение на «Игры» в следующем году — это знак веры в то, что ребята справятся с болезнью и присоединятся к тем, кто уже прошел через эти тяжелые испытания.

«"Игры победителей" для фонда — особенный проект. Он любим нами так же, как его участниками, которые, мы точно знаем, ждут Игр как Нового года или как собственный день рождения. Между тем за праздником скрывается мощный реабилитационный эффект. Игры дают ребятам возможность поверить в себя, показывают родителям, что их ребенок, возможно, только-только оправившийся после болезни, уже способен на многое. Мы не устанем повторять: после истории болезни начинается история побед! И наши подопечные каждый год доказывают это своими свершениями», — отметила директор благотворительного фонда Татьяна Голубаева.

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