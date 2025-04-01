Больше всего из медиков в Пермском крае заработал главврач психиатрической больницы

Самая высокая зарплата оказалась у главного врача краевой психиатрической больницы Ольги Рогожниковой — 307,4 тыс. рублей. По итогам 2023 года эта сумма была меньше на 53,8 тыс. рублей.

Главный врач Пермской станции скорой помощи Юрий Катаев получал в 2024 году по 284,4 тыс. руб., а главврач Северной больницы Коми-Пермяцкого округа Сергей Куделко — 281,5 тыс. рублей.