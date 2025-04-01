Больше всего из медиков в Пермском крае заработал главврач психиатрической больницы

В министерстве здравоохранения Пермского края раскрыли информацию о зарплатах главных врачей за 2024 год. Получали ежемесячно более 200 тыс. рублей 52 руководителя.
Самая высокая зарплата оказалась у главного врача краевой психиатрической больницы Ольги Рогожниковой — 307,4 тыс. рублей. По итогам 2023 года эта сумма была меньше на 53,8 тыс. рублей.
Главный врач Пермской станции скорой помощи Юрий Катаев получал в 2024 году по 284,4 тыс. руб., а главврач Северной больницы Коми-Пермяцкого округа Сергей Куделко — 281,5 тыс. рублей.
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