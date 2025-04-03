Названы сферы, в которых сильнее всего упал спрос на сотрудников в начале года

Спрос на сотрудников в Пермском крае снизился по данным на начало 2025 года. Актуальных предложений о работе в большинстве отраслей стало 40 тыс., это меньше на 17% по сравнению с первым кварталом 2024 года.
Количество вакансий снизилось в 19 из 26 профессиональных сферах, сообщают аналитики HeadHunter. Сильнее всего это ощущается в управлении персоналом и тренингах (на 36%), а также в стратегиях, инвестициях, консалтинге (на 31%) и сельском хозяйстве (28%).
А в сфере страхования, напротив, наблюдается положительная динамика. На прежнем уровне остался спрос на кадры на производстве и в строительстве.
Недавно мы рассказывали о том, в каких сферах работники запрашивают самые большие зарплаты.
Информационный обзор редакции.
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