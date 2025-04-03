Названы сферы, в которых сильнее всего упал спрос на сотрудников в начале года

Количество вакансий снизилось в 19 из 26 профессиональных сферах, сообщают аналитики HeadHunter. Сильнее всего это ощущается в управлении персоналом и тренингах (на 36%), а также в стратегиях, инвестициях, консалтинге (на 31%) и сельском хозяйстве (28%).

А в сфере страхования, напротив, наблюдается положительная динамика. На прежнем уровне остался спрос на кадры на производстве и в строительстве.

Недавно мы рассказывали о том, в каких сферах работники запрашивают самые большие зарплаты.

Информационный обзор редакции.