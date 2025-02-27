Названы сферы, в которых работники запрашивают самые большие зарплаты

Средняя ожидаемая зарплата в Пермском крае выросла за год на 20%. Она составляет 60 тыс. рублей — такие данные на начало 2025 года предоставляют аналитики HeadHunter. Но ожидания у пермяков оказались ниже, чем в среднем по России, где они равны 70 тыс. рублей.
Желаемый уровень дохода больше всего вырос в резюме у специалистов в сфере добычи сырья, производства и сервисного обслуживания), работников сельского хозяйства, менеджеров высшего и среднего звена — на 20 тыс. руб.
Также средняя ожидаемая зарплата увеличилась у водителей и логистов (+19,2 тыс. руб.), юристов (+18,1 тыс. руб.), в сфере автобизнеса (+16,5 тыс. руб.), управления персоналом и тренингов (16,3 тыс. руб.), ИТ (+15,7 тыс. руб.).
По данным HeadHunter, самые высокие в Пермском крае зарплаты в резюме указывают менеджеры высшего и среднего звена, а также представители сферы стратегии, инвестиции и консалтинга (120 тыс. руб.), а также работники сельского хозяйства (100 тыс. руб.), сфер добычи сырья, строительства и недвижимости, производства и сервисного обслуживания (90 тыс. руб.).
Недавно мы публиковали данные официальной статистики о том, в каких сферах выросла реально начисленная зарплата.
Информационный обзор редакции.
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