Названы сферы, в которых работники запрашивают самые большие зарплаты

Желаемый уровень дохода больше всего вырос в резюме у специалистов в сфере добычи сырья, производства и сервисного обслуживания), работников сельского хозяйства, менеджеров высшего и среднего звена — на 20 тыс. руб.

Также средняя ожидаемая зарплата увеличилась у водителей и логистов (+19,2 тыс. руб.), юристов (+18,1 тыс. руб.), в сфере автобизнеса (+16,5 тыс. руб.), управления персоналом и тренингов (16,3 тыс. руб.), ИТ (+15,7 тыс. руб.).

По данным HeadHunter, самые высокие в Пермском крае зарплаты в резюме указывают менеджеры высшего и среднего звена, а также представители сферы стратегии, инвестиции и консалтинга (120 тыс. руб.), а также работники сельского хозяйства (100 тыс. руб.), сфер добычи сырья, строительства и недвижимости, производства и сервисного обслуживания (90 тыс. руб.).

Недавно мы публиковали данные официальной статистики о том, в каких сферах выросла реально начисленная зарплата.

Информационный обзор редакции.