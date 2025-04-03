Впервые в Перми устроят Тотальный диктант для детей

Еще одним нововведением 2025 года станет новый формат — Недиктант.Дети, который подходит для участников до 14 лет. Ребята выполнят 20 необычных заданий по мотивам текста Марины Москвиной, потренируются в знании русского языка и проявят свои творческие способности. Детский диктант пройдет на площадке ресурсного центра «Пермь семейная», читать текст будет кандидат педагогических наук, доцент кафедры культурологии и социально-гуманитарных технологий ПГНИУ, режиссер, лектор Российского общества «Знание» Наталья Фокина.

Напомним, в 2025 году Тотальный диктант в Перми пройдет в 12-й раз. Его планируют провести 5 апреля.

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