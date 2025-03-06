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С 11 марта начнутся курсы подготовки к Тотальному диктанту

С 11 марта в Перми начнутся очные курсы подготовки к Тотальному диктанту. Они будут проходить по вторникам на площадке Пермской краевой библиотеки им. Горького.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

Материалы специального курса основаны на текстах Марины Москвиной, автора Тотального диктанта – 2025. На занятиях будут повторять правила орфографии и пунктуации, особенно те, которые пригодятся при написании диктанта.

Как рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края, Тотальный диктант в этом году планируют провести 5 апреля. В Перми эта масштабная акция пройдет в двенадцатый раз. Традиционно его будут писать в пермских вузах, ссузах и школах, библиотеках, торгово-развлекательных центрах, культурных учреждениях.

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