С 11 марта начнутся курсы подготовки к Тотальному диктанту

Материалы специального курса основаны на текстах Марины Москвиной, автора Тотального диктанта – 2025. На занятиях будут повторять правила орфографии и пунктуации, особенно те, которые пригодятся при написании диктанта.

Как рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края, Тотальный диктант в этом году планируют провести 5 апреля. В Перми эта масштабная акция пройдет в двенадцатый раз. Традиционно его будут писать в пермских вузах, ссузах и школах, библиотеках, торгово-развлекательных центрах, культурных учреждениях.