Праздник для всех без исключения: для бездомных людей соберут 400 новогодних подарков

Это традиционная праздничная акция благотворительной организации «Территория передышки». Она проходит в седьмой раз и объединяет сотни пермяков седьмой год подряд. Собранные подарки вручат клиентам дневного центра, посетителям стоянок гуманитарного автобуса «Еда на колесах» и жильцам двух государственных приютов.

«Мы хотим, чтобы Новый год был праздником для всех без исключения. Бездомные люди — это те, кто особенно нуждается во внимании и заботе. Подарите праздник и им! Сделать это просто — например, положить в корзину лишнюю пару шоколадок в супермаркете или договориться с коллегами в офисе и объявить сбор теплых вещей. А потом передать в Территорию передышки», —рассказали организаторы благотворительной акции.

Недавно мы рассказывали об интересном новогоднем исследовании: сколько жители Перми готовы тратить на подарки в этом году.

Информационный обзор редакции. 12+