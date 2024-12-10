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Праздник для всех без исключения: для бездомных людей соберут 400 новогодних подарков

В Перми соберут 400 новогодних подарочных наборов для людей, оставшихся без дома. В каждом из них будут средства гигиены, сладости, консервы, теплые вещи, открытки с теплыми пожеланиями.

Ольга Исакова

Это традиционная праздничная акция благотворительной организации «Территория передышки». Она проходит в седьмой раз и объединяет сотни пермяков седьмой год подряд. Собранные подарки вручат клиентам дневного центра, посетителям стоянок гуманитарного автобуса «Еда на колесах» и жильцам двух государственных приютов.

«Мы хотим, чтобы Новый год был праздником для всех без исключения. Бездомные люди — это те, кто особенно нуждается во внимании и заботе. Подарите праздник и им! Сделать это просто — например, положить в корзину лишнюю пару шоколадок в супермаркете или договориться с коллегами в офисе и объявить сбор теплых вещей. А потом передать в Территорию передышки», —рассказали организаторы благотворительной акции.

Недавно мы рассказывали об интересном новогоднем исследовании: сколько жители Перми готовы тратить на подарки в этом году.

Информационный обзор редакции. 12+

Теги:
Новый 2025 год

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