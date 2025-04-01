В Перми планируют выпускать лакомства для домашних животных

По данным «Коммерсанта», в Перми намерены производить лакомства для питомцев, созданные на основе растительных и животных компонентов местных сельхозтоваропроизводителей.

Для этого была зарегистрирована компания «Флаффи Рус». Производством лакомств займется столичная предпринимательница Анна Смирнова и владелец учебного центра для подготовки к ЕГЭ Глеб Бахтигаряев.

Кстати! На севере Пермского края собираются производить хамон и премиальные колбасы.

Информационный обзор редакции.