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В Перми планируют выпускать лакомства для домашних животных

В Перми появится собственное производство лакомств для домашних животных. Его планируют запустить летом 2025 года, а пока проект находится в стадии разработки.

Freepik

По данным «Коммерсанта», в Перми намерены производить лакомства для питомцев, созданные на основе растительных и животных компонентов местных сельхозтоваропроизводителей.

Для этого была зарегистрирована компания «Флаффи Рус». Производством лакомств займется столичная предпринимательница Анна Смирнова и владелец учебного центра для подготовки к ЕГЭ Глеб Бахтигаряев.

Кстати! На севере Пермского края собираются производить хамон и премиальные колбасы.

Информационный обзор редакции.

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