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Производить хамон планируют на севере Пермского края

На севере Пермского края планируют производить хамон, а также премиальные колбасы. Как сообщает «Коммерсант», выпуском сыровяленых изделий намерены заняться на мясокомбинате в Кудымкаре.

Shutterstock

Местный предприниматель инвестировал в проект около 6 млн рублей. Для производства сыровяленых изделий на заводе планируют установить специальную камеру. О том, когда это случится, не уточняют.

По данным издания, пока в Пермском крае производством хамона занимается одно предприятие. Сыровяленый продукт из оленины делают в Оханском районе. А в марте в Перми открылся мясной магазин, где продают хамон и прошутто собственного производства.

Ранее мы рассказывали о том, что в Пермском крае не будут снижать темпы производства сливочного масла.

Информационный обзор редакции.

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