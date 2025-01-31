Производить хамон планируют на севере Пермского края

Местный предприниматель инвестировал в проект около 6 млн рублей. Для производства сыровяленых изделий на заводе планируют установить специальную камеру. О том, когда это случится, не уточняют.

По данным издания, пока в Пермском крае производством хамона занимается одно предприятие. Сыровяленый продукт из оленины делают в Оханском районе. А в марте в Перми открылся мясной магазин, где продают хамон и прошутто собственного производства.

Ранее мы рассказывали о том, что в Пермском крае не будут снижать темпы производства сливочного масла.

Информационный обзор редакции.