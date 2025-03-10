В Перми ищут зашивальщика мешков и демонстратора пластических поз

Одна из вакансий — демонстратор пластических поз в академию живописи. Кандидат должен уметь долго находиться в одном положении, а также знать принципы пластической и мимической выразительности человеческого лица и тела.

Другая интересная работа не как у всех — зашивальщик мешков. Такой специалист требуется на автоматическую линию фасовки муки в мешки на мукомольный завод. В объявлении указано, что кандидату не придется поднимать тяжести.

Также в списке необычных профессий — инструктор со знанием языка жестов и фитопатолог (специалист по болезням растений) в Москве, раковод в Барнауле, сотрудник для украшения пончиков в Екатеринбурге, дегустатор жевательных конфет в Санкт-Петербурге, декоратор ритуальных венков и корзин в Новом Осколе.

Недавно мы рассказывали о том, в каких сферах кандидаты запрашивают самые большие зарплаты в Пермском крае.

Информационный обзор редакции.