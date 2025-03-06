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Известно, сколько планируют пермяки потратить на подарки и цветы к 8 Марта

В 2025 году 63% мужчин планируют делать подарки на 8 Марта: чаще своим супругам и мамам. Также к марафону презентов в честь праздника присоединятся больше половины (59%) представительниц женского пола. Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob выяснили у жителей городов-миллионников о том, сколько они готовы потратить на Международный женский день.

Freepik

В Перми за год траты на Международный женский день выросли. Но все равно они остаются не самыми высокими по сравнению с другими городами-миллионниками. В 2025 году на цветы пермяки в среднем планируют потратить 3,7 тыс. рублей, а на подарок — 5,2 тыс. рублей. С таким показателем город находится на 11-м месте из 16. Для сравнения в 2024 году на 8 Марта выделяли 2,6 тыс. рублей и 4,2 тыс. рублей.

Лидерами по стоимости подарков и букетов на 8 Марта стали москвичи и петербуржцы. Они готовы вложить в среднем 6,7 тыс. и 6,2 тыс. рублей соответственно на подарки, а сумма, которую выделят на букет, одинаковая — 4,7 тыс. рублей. Самые маленькие траты к 8 Марта предстоят уфимцам: на цветы в среднем закладывают 3,5 тыс. рублей, а на подарок — 4,8 тыс. рублей.

Кстати! Недавно появились результаты другого интересного исследования, которое касается количества цветочных магазинов в Перми.

Информационный обзор редакции.

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