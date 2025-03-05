18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

Пермь попала в пятерку городов по количеству цветочных магазинов

В Перми за год на 8% выросло количество цветочных магазинов — до 402. Интерес к ним у горожан растет традиционно накануне 8 Марта, а также 14 февраля и Дня матери.

Freepik

Среди городов-миллионников Пермь занимает пятое место по числу цветочных. На 10 тыс. человек здесь приходится 3,92 магазина. Также в лидерах — Краснодар (6,55), Омск (4,12), Казань (3,96) и Красноярск (3,95).

По данным Яндекс.Карт, большинство цветочных магазинов в Перми (15,8%) сосредоточено в районе Комсомольского проспекта. Там же геоаналитики сервиса зафиксировали много поисковых запросов, касающихся цветов (13,6%).

Недавно Пермь попала в десятку городов-миллионников по уровню гостеприимства: у горожан спросили, будут ли они рады туристам.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: