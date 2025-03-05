Пермь попала в пятерку городов по количеству цветочных магазинов

Среди городов-миллионников Пермь занимает пятое место по числу цветочных. На 10 тыс. человек здесь приходится 3,92 магазина. Также в лидерах — Краснодар (6,55), Омск (4,12), Казань (3,96) и Красноярск (3,95).

По данным Яндекс.Карт, большинство цветочных магазинов в Перми (15,8%) сосредоточено в районе Комсомольского проспекта. Там же геоаналитики сервиса зафиксировали много поисковых запросов, касающихся цветов (13,6%).

Недавно Пермь попала в десятку городов-миллионников по уровню гостеприимства: у горожан спросили, будут ли они рады туристам.

Информационный обзор редакции.