Роспотребнадзор закрыл киоск с шаурмой у ПГНИУ

Специалисты Роспотребнадзора во время проверки киоска обнаружили грубые нарушения санитарных требований. Для приготовления шаурмы и шавермы использовали продукты без маркировки и документов, а также воду из скважины, не соответствующую стандартам питьевой воды.

Технологическая последовательность приготовления блюд была нарушена, в заведении не было туалетов, а у персонала санитарных книжек. Киоск, продающий шаурму в районе ПГНИУ, закрыли на 85 дней.