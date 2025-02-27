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Роспотребнадзор закрыл киоск с шаурмой у ПГНИУ

После двух случаев массовых отравлений в Пермском крае продолжают закрываться заведения общепита. По решению суда приостановлена работа павильона с шаурмой и шавермой на ул. Данщина, 14 в районе ПГНИУ.

Freepik

Специалисты Роспотребнадзора во время проверки киоска обнаружили грубые нарушения санитарных требований. Для приготовления шаурмы и шавермы использовали продукты без маркировки и документов, а также воду из скважины, не соответствующую стандартам питьевой воды.

Технологическая последовательность приготовления блюд была нарушена, в заведении не было туалетов, а у персонала санитарных книжек. Киоск, продающий шаурму в районе ПГНИУ, закрыли на 85 дней.

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