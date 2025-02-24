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Средняя зарплата в Пермском крае превысила 70 тысяч рублей

Средняя заработная плата в Пермском крае за год выросла на 18%. По данным Пермьстата, за 11 месяцев 2024 года она составила 70,5 тыс. рублей.

Shutterstock

Реально начисленная зарплата с января по ноябрь 2024 года увеличилась на 8,3%. При расчете учитывали индекс потребительских цен.

Больше всего за это время получали специалисты в области информации и связи —  104,9 тыс. рублей в среднем. Далее по уровню зарплат идут представители сектора «Добыча полезных ископаемых» (101, тыс. рублей) и финансисты со страховщиками (94,9 тыс. рублей). 

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