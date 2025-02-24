Средняя зарплата в Пермском крае превысила 70 тысяч рублей

Реально начисленная зарплата с января по ноябрь 2024 года увеличилась на 8,3%. При расчете учитывали индекс потребительских цен.

Больше всего за это время получали специалисты в области информации и связи — 104,9 тыс. рублей в среднем. Далее по уровню зарплат идут представители сектора «Добыча полезных ископаемых» (101, тыс. рублей) и финансисты со страховщиками (94,9 тыс. рублей).