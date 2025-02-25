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Известно, какие товары из-за рубежа пермяки заказывали чаще всего

Стало известно, какие товары из-за рубежа в 2024 году заказывали жители Перми чаще, чем в других городах. Статистикой поделились аналитики CDEK.Shopping.

Freepik

В Перми живет много гитаристов — 15,3% от всех зарубежных заказов в этой категории пришлось на наш город. Большое количество музыкантов и в Нижнем Новгороде: 10,8% от всех покупок клавишных инструментов. Лидерами по объему заказов стали москвичи и петербуржцы. В столицах чаще всего покупали электронику, одежду, обувь и парфюмерию премиальных брендов.

Ранее мы рассказывали о том, какие антикварные вещи продавали в Перми: одна из них стоит 10 миллионов рублей.

Информационный обзор редакции.

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