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Известно, какие антикварные вещи продавали в Перми: одна из них стоит 10 миллионов рублей

В Перми продавали редкую монету, датированную 1810 годом. На ней изображен бюст Александра I. Монета стала самым дорогим лотом в городе, сообщают аналитики сервиса «Авито Товары». Ее стоимость оценили в 10,9 млн рублей.

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Также в числе антиквариата, который продавали пермяки, оказалась кукла-автомат Depose Tête Juneau с механизмом Lambert. Ее создали в XIX веке. У куклы сохранены оригинальные одежда и обувь, а механизм работает. Ее продавец оценил в 425 тыс. рублей.

В числе необычных лотов — самовар эпохи Царской России за 70 тыс. руб. с цветочной чеканкой и ручкой из кости, золотые старинные карманные механические часы за 270 тыс. руб.

Ранее мы рассказывали, что рабочие нашли двухсотлетнюю монету во время рубки дерева.

Информационный обзор редакции.

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