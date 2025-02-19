Столовая возле автовокзала Перми закрыта на 70 дней

Как сообщает Роспотребнадзор, в ходе инспекции были выявлены серьезные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Среди основных проблем — совместное хранение сырья и готовой продукции, прием пищевой продукции без необходимой маркировки и сопроводительных документов, отсутствие цехового деления производства.

Столовая принадлежит индивидуальному предпринимателю.

Стоит отметить, что данный случай не является единичным. На прошлой неделе в Перми были временно закрыты семь точек общественного питания. Из 26 проверенных объектов нарушения санитарных требований были обнаружены во всех, причем в 17 случаях они были квалифицированы как грубые.