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Столовая возле автовокзала Перми закрыта на 70 дней

В Перми Свердловский районный суд принял решение о приостановлении работы столовой на 70 дней, расположенной по улице Революции, 68б. Решение было принято после масштабной проверки, проведенной специалистами Роспотребнадзора и прокуратуры Пермского края.

unsplash.com

Как сообщает Роспотребнадзор, в ходе инспекции были выявлены серьезные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Среди основных проблем — совместное хранение сырья и готовой продукции, прием пищевой продукции без необходимой маркировки и сопроводительных документов, отсутствие цехового деления производства.

Столовая принадлежит индивидуальному предпринимателю.

Стоит отметить, что данный случай не является единичным. На прошлой неделе в Перми были временно закрыты семь точек общественного питания. Из 26 проверенных объектов нарушения санитарных требований были обнаружены во всех, причем в 17 случаях они были квалифицированы как грубые.

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