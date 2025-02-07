Названы специальности с самой низкой конкуренцией в Пермском крае

Меньше всего конкурентов в Пермском крае у врачей — на одно предложение приходится 0,6 резюме. Затем идут дворники (0,7 резюме) и специалисты по взысканию долгов (0,9 резюме).

Незначительная конкуренция за рабочие места есть у поваров, пекарей, кондитеров, администраторов магазинов и торговых залов (по 1,1 резюме на одну вакансию), а также у продавцов-консультантов, кассиров, токарей, фрезеровщиков и шлифовщиков (по 1,2 резюме). По данным сервиса онлайн-рекрутинга, такие профессии относятся к дефицитным, так как на одну вакансию приходится менее четырех резюме.

Самая большая конкуренция за рабочие места, как показывает исследование, у руководителей. Например, на вакансию директора юридического департамента приходится 215 резюме, на директора по маркетингу и PR — 163, а на режиссера и сценариста — 152,2.

Недавно мы рассказывали о том, какие вакансии были самыми дефицитными на рынке труда в 2024 году.

Информационный обзор редакции.