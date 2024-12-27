Названы самые дефицитные профессии в 2024 году

Названы самые дефицитные отрасли и профессии на рынке труда 2024 года в Пермском крае. По данным Superjob, за два года количество вакансий выросло в 2,2 раза, а число резюме — только на 26%, и это ниже запросов рынка.
По сравнению с 2023 годом на 35% увеличилось количество вакансий в сфере туризма, гостиниц и общественного питания. Требовались повара и пекари, официанты и бармены, администраторы. Предложений о работе для водителей грузовых автомобилей, курьеров и складских рабочих в сфере транспорта и логистики стало больше на 22%.
Также в топ отраслей, где в 2024 году был большой спрос на персонал, вошли ритейл, строительство, производство и промышленность. Дефицитными профессиями стали квалифицированные рабочие (токари, фрезеровщики, слесари, сварщики, электромонтажники), продавцы, особенно в сфере продуктов питания, товаров народного потребления и напитков, машинисты спецтехники, водители грузовых автомобилей.
Кстати, недавно появилось исследование о главных тревожностях пермяков в 2024 году: его составляли на основе анализа новостей и сообщений в СМИ и социальных медиа.
Информационный обзор редакции.
Комментарии (0)