Названы самые дефицитные профессии в 2024 году

По сравнению с 2023 годом на 35% увеличилось количество вакансий в сфере туризма, гостиниц и общественного питания. Требовались повара и пекари, официанты и бармены, администраторы. Предложений о работе для водителей грузовых автомобилей, курьеров и складских рабочих в сфере транспорта и логистики стало больше на 22%.

Также в топ отраслей, где в 2024 году был большой спрос на персонал, вошли ритейл, строительство, производство и промышленность. Дефицитными профессиями стали квалифицированные рабочие (токари, фрезеровщики, слесари, сварщики, электромонтажники), продавцы, особенно в сфере продуктов питания, товаров народного потребления и напитков, машинисты спецтехники, водители грузовых автомобилей.

Кстати, недавно появилось исследование о главных тревожностях пермяков в 2024 году: его составляли на основе анализа новостей и сообщений в СМИ и социальных медиа.

Информационный обзор редакции.