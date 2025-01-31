Пермский край поднялся в рейтинге перспективных регионов для поиска работы

Пермский край занимает 32-е место с 72,73 баллами за первый квартал 2025 года. На одну вакансию приходится четыре резюме, а предлагаемые зарплаты равны 65 тыс. рублей при прожиточном минимуме в 15,4 тыс. рублей. К переезду не готовы 81,7% жителей Пермского края.

Лидируют в рейтинге самых привлекательных регионов для поиска работы Амурская область, Татарстан и Башкортостан. Москва заняла 65-е место, и аналитики объясняют низкую позицию более высокой (по сравнению с остальными регионами) конкуренцией. В числе аутсайдеров — Чукотский автономный округ, Чечня и Ингушетия.

Ранее мы писали о том, что работодателям в Пермском крае предложат развивать корпоративный спорт.

Информационный обзор редакции.