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Пермский край поднялся в рейтинге перспективных регионов для поиска работы

Пермский край улучшил свои позиции на девять пунктов в рейтинге перспективных регионов для трудоустройства. Но пробиться даже в тридцатку лучших не смог. Исследование провели аналитики HeadHunter, выяснив показатели конкуренции за рабочие места, соотношение медианных предлагаемых зарплат и прожиточного минимума, а также стремление соискателей к переезду и уровень безработицы в регионах России.

Freepik

Пермский край занимает 32-е место с 72,73 баллами за первый квартал 2025 года. На одну вакансию приходится четыре резюме, а предлагаемые зарплаты равны 65 тыс. рублей при прожиточном минимуме в 15,4 тыс. рублей. К переезду не готовы 81,7% жителей Пермского края.

Лидируют в рейтинге самых привлекательных регионов для поиска работы Амурская область, Татарстан и Башкортостан. Москва заняла 65-е место, и аналитики объясняют низкую позицию более высокой (по сравнению с остальными регионами) конкуренцией. В числе аутсайдеров — Чукотский автономный округ, Чечня и Ингушетия.

Ранее мы писали о том, что работодателям в Пермском крае предложат развивать корпоративный спорт.

Информационный обзор редакции.

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