18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Петербургские рабочие нашли двухсотлетнюю монету во время рубки дерева

Во время сноса сухостоя на улице Турку удалось обнаружить серебряную монету 1815 года. Администрация муниципального образования №72 рассказала, что старинная монета достоинством 5 копеек лежала в корнях дерева.

фото: пресс-служба Муниципального образования №72
фото: пресс-служба Муниципального образования №72
фото: пресс-служба Муниципального образования №72
фото: пресс-служба Муниципального образования №72

Согласно карте 1868 года, в то время через место современной находки проходила местная дорога. «Монету подрядчик обнаружил в корнях дерева. С этого момента энтузиазм рабочих возрос, и они начали спил сухостоя удвоенными темпами», — рассказали в пресс-службе администрации.

Судя по опубликованным фотографиям, старинная монета времен Александра I достаточно хорошо сохранилась.

Ранее мы рассказывали о том, что дайверы нашли на дне Ладоги древний пиратский корабль из Финляндии. Затонувшее судно «Левиафан» нашли на глубине 34 метра.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: