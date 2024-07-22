Петербургские рабочие нашли двухсотлетнюю монету во время рубки дерева

Во время сноса сухостоя на улице Турку удалось обнаружить серебряную монету 1815 года. Администрация муниципального образования №72 рассказала, что старинная монета достоинством 5 копеек лежала в корнях дерева.
Согласно карте 1868 года, в то время через место современной находки проходила местная дорога. «Монету подрядчик обнаружил в корнях дерева. С этого момента энтузиазм рабочих возрос, и они начали спил сухостоя удвоенными темпами», — рассказали в пресс-службе администрации.
Судя по опубликованным фотографиям, старинная монета времен Александра I достаточно хорошо сохранилась.
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