Петербургские рабочие нашли двухсотлетнюю монету во время рубки дерева

Согласно карте 1868 года, в то время через место современной находки проходила местная дорога. «Монету подрядчик обнаружил в корнях дерева. С этого момента энтузиазм рабочих возрос, и они начали спил сухостоя удвоенными темпами», — рассказали в пресс-службе администрации.

Судя по опубликованным фотографиям, старинная монета времен Александра I достаточно хорошо сохранилась.

Ранее мы рассказывали о том, что дайверы нашли на дне Ладоги древний пиратский корабль из Финляндии. Затонувшее судно «Левиафан» нашли на глубине 34 метра.