Улицу Курта Кобейна предложили переименовать в честь российского музыканта

По мнению лидера «Ветеранов» Ильдара Резяпова, музыка Кобейна не отражает российские ценности, а образ жизни культового рокера не может стать примером для молодежи. Улицу Курта Кобейна в СНТ «Радуга» Добрянского района предлагают переименовать, назвав в честь лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева, сообщает издание «Абзац».

Отметим, что улица Курта Кобейна появилась в 2018 году по инициативе местных жителей. Но внимание на нее обратили на днях, после того, как телеграм-канал «Архитектурные решения» обнаружил на онлайн-картах нетипичное название.

Информационный обзор редакции.