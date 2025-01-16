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Улицу Курта Кобейна предложили переименовать в честь российского музыканта

История с улицей, названной в честь лидера группы Nirvana Курта Кобейна, продолжается. Ее все же могут переименовать. С таким предложением к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину и министру культуры РФ Ольге Любимовой обратились представители движения «Ветераны России».

Frank Micelotta/Getty Images

По мнению лидера «Ветеранов» Ильдара Резяпова, музыка Кобейна не отражает российские ценности, а образ жизни культового рокера не может стать примером для молодежи. Улицу Курта Кобейна в СНТ «Радуга» Добрянского района предлагают переименовать, назвав в честь лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева, сообщает издание «Абзац».

Отметим, что улица Курта Кобейна появилась в 2018 году по инициативе местных жителей. Но внимание на нее обратили на днях, после того, как телеграм-канал «Архитектурные решения» обнаружил на онлайн-картах нетипичное название.

Информационный обзор редакции.

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