Улицу Курта Кобейна обнаружили в одном из СНТ в Пермском крае

В СНТ «Радуга» Добрянского района обнаружили улицу Курта Кобейна. Она существует уже несколько лет, но пристального внимания удостоилась на днях. По СМИ и соцсетям разлетелась новость, что местные чиновники намерены изменить ее название из-за причин смерти лидера группы Nirvana.
Выяснилось, что улицу с нетипичным названием переименовывать все же не собираются. «Намерений изменить название улицы из-за репутации певца нет. Убедительно просим вас верить только достоверным источникам», — прокомментировали в администрации.
Известно, что улица Курта Кобейна в урочище Зыковское поле появилась еще в 2018 году. По данным телеграм-канала Ural Mash, участники СНТ «Радуга» проголосовали на общем собрании за это название, соответствующие документы принесли главе Краснослудского поселения, а местные власти одобрили его.
Информационный обзор редакции.
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