18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

Улицу Курта Кобейна обнаружили в одном из СНТ в Пермском крае

В СНТ «Радуга» Добрянского района обнаружили улицу Курта Кобейна. Она существует уже несколько лет, но пристального внимания удостоилась на днях. По СМИ и соцсетям разлетелась новость, что местные чиновники намерены изменить ее название из-за причин смерти лидера группы Nirvana.

Frank Micelotta/Getty Images

Выяснилось, что улицу с нетипичным названием переименовывать все же не собираются. «Намерений изменить название улицы из-за репутации певца нет. Убедительно просим вас верить только достоверным источникам», — прокомментировали в администрации.

Известно, что улица Курта Кобейна в урочище Зыковское поле появилась еще в 2018 году. По данным телеграм-канала Ural Mash, участники СНТ «Радуга» проголосовали на общем собрании за это название, соответствующие документы принесли главе Краснослудского поселения, а местные власти одобрили его.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: