Улицу Курта Кобейна обнаружили в одном из СНТ в Пермском крае

Выяснилось, что улицу с нетипичным названием переименовывать все же не собираются. «Намерений изменить название улицы из-за репутации певца нет. Убедительно просим вас верить только достоверным источникам», — прокомментировали в администрации.

Известно, что улица Курта Кобейна в урочище Зыковское поле появилась еще в 2018 году. По данным телеграм-канала Ural Mash, участники СНТ «Радуга» проголосовали на общем собрании за это название, соответствующие документы принесли главе Краснослудского поселения, а местные власти одобрили его.

Информационный обзор редакции.