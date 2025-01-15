Пермский край попал в тройку регионов, где больше всего выросли зарплаты таксистов

С этим показателем Пермский край оказался на третьем месте по росту зарплат таксистов. Обгоняют регион только Алтайский и Приморский края, где водители за год стали зарабатывать на 36% и 32% больше.

В среднем в России за год этот показатель составил 129,4 тыс. рублей, за год он вырос на 30%. В исследовании уточняют, что такой уровень дохода будет только у водителей, работающих на полный день. На зарплату у таксистов влияют тариф, количество принятых заказов, рейтинг и прочие факторы.

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Информационный обзор редакции.