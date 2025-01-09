Названы профессии, которые станут востребоваными в 2025 году

Стало известно, какие профессии станут востребованными на рынке труда в Пермском крае. В 2025 году на эти специальности будет приходиться большая часть вакансий, так как в этих сферах имеется ощутимая нехватка кадров.
Как сообщает РБК со ссылкой на представителя HeadHunter, в списке востребованных профессий останутся рабочие и производственные специальности. Пользоваться спросом также будут менеджеры по продажам, работников розницы и строителей.
«На одну вакансию там присылают менее трех активных откликов, в то время как норма начинает от четырех резюме на место», — отметила представитель HeadHunter Лилия Эсауленко.
Недавно у нас вышла большая статья о главных тенденциях рынка труда на 2025 год.
Информационный обзор редакции.
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