В сервисе по поиску работы рассказали о пяти самых высокооплачиваемых вакансиях января

Больше всего — от 120 тыс. рублей — готовы платить бетонщику-монолитчику. Работодатель также готов предоставить работнику благоустроенное общежитие. Затем идет вакансия электрогазосварщика с зарплатой от 110 до 170 тыс. руб.

Третье место разделили сразу три вакансии с зарплатой от 110 тыс. рублей. Это менеджер по работе с крупными корпоративными клиентами, руководитель отдела оценки и инженер-конструктор.

Недавно мы публиковали список профессий, которые будут востребованными в 2025 году.

Информационный обзор редакции.