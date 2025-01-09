Пермь попала в конец рейтинга самых дорогих городов мира

Пермь оказалась на 313-м месте среди самых дорогих городов мира. Составители этого рейтинга, сервис Numbeo, оценивали индекс стоимости жизни, аренды квартир, продуктов питания, цен в ресторанах и местной покупательской способности в 327 городах. Его рассчитывали относительно Нью-Йорка — стоимость жизни в этом мегаполисе принимали за 100%.
Пермь занимает последнее место среди российских крупных городов, попавших в рейтинг. Всего их 11, и самая дорогая жизнь у москвичей. Хотя столица и расположилась на 250-м месте. Санкт-Петербург на 285 строчке, а Екатеринбург занял 298-ю.
Возглавили рейтинг с самыми дорогими городами мира швейцарские Цюрих, Лозанна и Женева.
Ранее мы рассказывали о том, что Пермский край оказался в ТОП-20 регионов в экономическом рейтинге.
Информационный обзор редакции.
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