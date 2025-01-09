Пермь попала в конец рейтинга самых дорогих городов мира

Пермь занимает последнее место среди российских крупных городов, попавших в рейтинг. Всего их 11, и самая дорогая жизнь у москвичей. Хотя столица и расположилась на 250-м месте. Санкт-Петербург на 285 строчке, а Екатеринбург занял 298-ю.

Возглавили рейтинг с самыми дорогими городами мира швейцарские Цюрих, Лозанна и Женева.

Ранее мы рассказывали о том, что Пермский край оказался в ТОП-20 регионов в экономическом рейтинге.

Информационный обзор редакции.