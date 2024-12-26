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Замедление YouTube назвали главной тревожностью пермяков

Названы три главные тревожности жителей Пермского края. КРОС опубликовал рейтинг тревожностей россиян по регионам за 2024 год. Его составили на основе анализа новостей и сообщений в СМИ и социальных медиа.

Freepik

Пермский край попал в число трех регионов, где первое место среди тревожностей занимает замедление YouTube. Такие же страхи в 2024 году были у жителей Санкт-Петербурга и Калининградской области.

Замедление YouTube в Пермском крае набрало 115,89 балла. С небольшим отрывом (114,39) второе место занимают мысли о росте цен. Третьей главной тревожностью 2024 года стало финансовое и телефонное мошенничество (90,64).

Средний суммарный индекс тревожности россиян в 2024 году снизился почти на четверть. Составители исследования объясняют это более «спокойной» медийной повесткой, связанной с событиями в стране и мире.

Недавно мы рассказывали о том, что Пермский край оказался в ТОП-20 регионов в экономическом рейтинге.

Информационный обзор редакции.

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