Замедление YouTube назвали главной тревожностью пермяков

Пермский край попал в число трех регионов, где первое место среди тревожностей занимает замедление YouTube. Такие же страхи в 2024 году были у жителей Санкт-Петербурга и Калининградской области.

Замедление YouTube в Пермском крае набрало 115,89 балла. С небольшим отрывом (114,39) второе место занимают мысли о росте цен. Третьей главной тревожностью 2024 года стало финансовое и телефонное мошенничество (90,64).

Средний суммарный индекс тревожности россиян в 2024 году снизился почти на четверть. Составители исследования объясняют это более «спокойной» медийной повесткой, связанной с событиями в стране и мире.

Недавно мы рассказывали о том, что Пермский край оказался в ТОП-20 регионов в экономическом рейтинге.

Информационный обзор редакции.