В Перми сильнее всего подорожало поздравление от Деда Мороза и Снегурочки

Пермь стала лидером среди городов-миллионников по подорожанию поздравления от Деда Мороза и Снегурочки. За год цена выросла с 1906 до 2760 рублей.

В Москве стоимость поздравления увеличилась всего на 10%, но оно все равно стало самым дорогим среди остальных городов — 3,8 тыс. рублей. В топе городов с небюджетными Дедами Морозами оказались Краснодар (3,4 тыс. руб.), Красноярск (3,3 тыс. руб.), Ростов-на-Дону (3,3 тыс. руб.), Екатеринбург (3,2 тыс. руб.). Средняя стоимость вызова новогодних аниматоров в России составляет 3,1 тыс. рублей, за год она увеличилась на 21%.

Недавно мы рассказывали о том, сколько денег планируют потратить жители Пермского края на Новый год и каникулы.

Информационный обзор редакции.